Haberler > Günaydın Haberleri > Kelebek çocuklara destek gecesi

Kelebek çocuklara destek gecesi

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 3.12.2018
Kelebek çocuklara destek gecesi
Ünlü şarkıcı Fulden Uras öncülüğünde kelebek hastası olan çocukların tedavi edilmesi için çalışmalar yapan Kelebek Çocuklar Derneği, mesleğinde başarılı olanları Ataşehir Sheraton Hotel'de düzenlenen bir törenle ödüllendirdi. Yelda Kırçuval'ın sunduğu 1. Kelebek Çocuklar Derneği Ödül Töreni'ne, Hakan Peker, Pınar Dilşeker ve Şahin Özer gibi ünlü isimler de katıldı. Gecenin sonunda çocukların yaptığı tablolar açık artırma yoluyla satılarak sahiplerini buldu. Geceye katılan davetliler ile tek tek ilgilenen Uras, "Bu çocukların hepsi hayat dolu, hepsi hayata sımsıkı tutunmuş durumda. Onlara destek veren herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
UserGuiding nedir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kelebek çocuklara destek gecesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN