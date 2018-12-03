Kelebek çocuklara destek gecesi

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü şarkıcı Fulden Uras öncülüğünde kelebek hastası olan çocukların tedavi edilmesi için çalışmalar yapan Kelebek Çocuklar Derneği, mesleğinde başarılı olanları Ataşehir Sheraton Hotel'de düzenlenen bir törenle ödüllendirdi. Yelda Kırçuval'ın sunduğu 1. Kelebek Çocuklar Derneği Ödül Töreni'ne, Hakan Peker, Pınar Dilşeker ve Şahin Özer gibi ünlü isimler de katıldı. Gecenin sonunda çocukların yaptığı tablolar açık artırma yoluyla satılarak sahiplerini buldu. Geceye katılan davetliler ile tek tek ilgilenen Uras, "Bu çocukların hepsi hayat dolu, hepsi hayata sımsıkı tutunmuş durumda. Onlara destek veren herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.