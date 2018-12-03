Modada dev iş birliği

BUGÜN NELER OLDU

Merhum sanatçı Kayahan'ın eşi İpek Açar'dan sürpriz proje. Önceki gün ünlü smokinci Levon Kordonciyan'ın Osmanbey'deki mağazasında görüntülenen Açar, moda sektörüne girmeye hazırlandığını söyledi. Kordonciyan'dan ilham aldığını belirten sanatçı, "Levon Bey, bana bir kostüm hazırladı, telefonlarım susmadı. Kadınların da böyle arayıp da bulunamayan özel parçaları giymeye hakkı var. Şu an modada eskiye dönüş var. Ben de Levon Bey'i ikna ettim. Birlikte özel parçaları kadınlarla buluşturmak için kolları sıvadık" dedi.