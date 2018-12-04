2019 yeniden doğuş vaat ediyor

Dünyaca ünlü bir astrologsunuz, onu herkes biliyor. Benim asıl merak ettiğim bu ilgi nasıl başladı? Neden astrolog olmak istediniz?

Psikoloji eğitimimi bitirdikten sonra sörf öğrenmek için Meksika'ya gittim. İsmimin anlamı "dalga"dır bu arada. Bence insanlar isimlerinin anlamını takip etmeli, çünkü bizi kaderimize götürür. Bana da aynen öyle oldu. Dediğim gibi sörf yapmaya gittim ve öğrendim ki asıl sörf, dalgaları değil de rastlantıları yakalamakmış. Meksika-Guadalajara'daki bir parkta koşuya çıktığım gün yoga yapan insanlar gördüm. İkinci kere düşünmeden hemen aralarına karıştım. Yoga hocası ile iyi dost olduk. (Kaynak: Hürriyet/ Tülay Demir)