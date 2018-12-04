A Haber kasım ayında da zirvede

A Haber, Kantar Media ölçümlerine göre birçok kategoride birinci olarak, yıllara yaydığı başarısını geçtiğimiz Kasım'da da devam ettirdi. 49 aydır kesintisiz sürdürdüğü birinciliği ile a Haber, Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı unvanını elden bırakmıyor. Ekibi ve son teknolojinin kullanıldığı teknik donanımı ile a Haber, dünya standartlarında altyapıya sahip bir haber kanalı. Özel yayınları dünya televizyonları tarafından en çok referans gösterilen haber kanallarından biri olan a Haber, ilkeli habercilik anlayışıyla gündeme yön veriyor.



GÜNDEM BELİRLİYOR

Türkiye ve dünya gündemindeki öne çıkan başlıkların gazeteciler, akademisyenler, uzmanlar ile masaya yatırıldığı programları ile a Haber, gündemi de belirlemeye devam ediyor.



BELGESELLERİ İLE TARİHE IŞIK TUTUYOR

A Haber, arşiv niteliğinde dosya haberleri ile gündeme damga vurmaya devam ediyor. Türk siyasi tarihindeki gelişmelere ışık tutan belgeselleri, unutulmaya yüz tutmuş hayat hikayelerinin konu edildiği 'Hatıralar' ve işinin erbabı ustaların öyküsünün anlatıldığı 'Ustalar' isimli birçok özel dosya, a Haber'de izleyici ile buluşuyor.

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