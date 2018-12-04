Demet Akbağ ile Ata Demirer sahnede göbek attı

Geçen hafta vizyona giren 'Hedefim Sensin' filminin oyuncuları Ata Demirer, Demet Akbağ, Gonca Vuslateri ve Erkan Can ile filmin yönetmeni Kıvanç Baruönü, önceki gün İzmir'de seyirciyle buluştu. 'Sizi çok seviyoruz' çığlıklarıyla Optimum AVM'ye giren ekibi İzmirliler bağrına bastı. Büyük bir neşe içinde filmin şarkılarından 'Bahçe Duvarı' eşliğinde sahneye oynayarak çıkan ekip, sahneden yine oynayarak ayrıldı.

Ata Demirer, "Güzel İzmir, güzel bir pazar gününde aile günü yapıyoruz. Hepimiz buradayız. Size harika oyuncular getirdim" diyerek ekibi tek tek alkışlar eşliğinde sahneye davet etti. Demirer cümlelerini şöyle bitirdi: "İzmir bizi sever, biz de İzmir'i severiz. Allah hepimizi nazardan saklasın."