10 pide 3 kuru çek ablama! Kristen Stewart Türk yemeklerine hayran kaldı

Hollywood yıldızı Kristen Stewart, İstanbul'a geldi. Beyoğlu'ndaki bir Karadeniz lokantasına giden Stewart ve arkadaşları; 10 pide, iki tabak karalahana dolması ve üç tabak kuru fasulye yedi



FİLM ÇEKİMİ İÇİN TÜRKİYE'DE

Alacakaranlık serisiyle ünlenen genç oyuncu Kristen Stewart, başrolünü oynadığı Charlie'nin Melekleri serisinin yeni filmi için İstanbul'da... Filmin, Mısır Çarşısı ve Veliefendi Hipodromu'nda yapılan çekimlerini tamamlayan ünlü aktris, önceki gece Beyoğlu Corridor'da eğlendi.







YEMEKLERE BAYILDILAR

Daha sonra Stewart, arkadaşlarıyla birlikte Asmalımescit'teki Sisore Pera Karadeniz Evi'ne gitti. Yöresel yemeklere hayran kalan ekip; 10 Karadeniz pidesi, üç tabak kuru fasulye ve iki tabak karalahana dolması yedi. Çıkışta, koruması Stewart'ın yüzünü eliyle kapattı.



DEV BÜTÇELİ FİLME İSTANBUL DAMGASI

Kristen Stewart'ın başrolünü oynadığı ve bir bölümü İstanbul'da çekilen Charlie'nin Melekleri filmini, geçtiğimiz aylarda İstanbul'a gelen Elizabeth Banks yönetiyor.

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