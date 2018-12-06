Bir Zamanlar Çukurova'da büyük buluşma! Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak?

İzleyiciden her hafta tam not alan ve her bölümü merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan dorukta... Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak? Züleyha ve Yılmaz’ın büyük buluşması, Demir’in tehditlerine boyun eğecek mi? İşte merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 13. bölümünde olacaklar...
Giriş Tarihi: 6.12.2018 16:55Güncelleme Tarihi: 6.12.2018 17:04
Züleyha ve Yılmaz'ın büyük buluşması, Demir'in tehditlerine boyun eğecek mi? Yüzleştiği acı gerçeklerden sonra, 'Hayallerimiz vardı, çocuğumuz olacaktı' diyerek acı çeken Yılmaz, intikam ateşini yeniden harlıyor!