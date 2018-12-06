Büyük aşkın mimarı köpek Romeo

BUGÜN NELER OLDU

Atv'de yayınlanan 'Şahin Tepesi' adlı dizinin iki aşığı 'Verda' ve 'Efe', yarınki bölümde sokakta buldukları bir köpeği kurtararak seyirciye anlamlı bir mesaj verecek. Bu olay, tanıştıkları günden bu yana birbirleriyle inatlaşan 'Efe' ve 'Verda' arasındaki aşkın da ilk kıvılcımı olacak. Romeo adlı köpek, dizi setinin de neşe ve eğlence kaynağı haline geldi. 'Şahin Tepesi'nin 'Efe'si Boran Kuzum, bu sahneyle ilgili şöyle konuştu: "Soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için hepimizin yapabileceği iyilikler var. Dizide bu konuya değinmek bizim için de çok değerliydi."Dizide 'Verda'yı oynayan Aybüke Pusat ise şu mesajı verdi: "İyi şartlarda yaşamak her canlının hakkıdır. Yaralı canların sesi olmak zorundayız. Vicdanımızla hareket etmeliyiz. Lütfen onları barınaklara terk etmeyin. Hepsine yuva olabiliriz. Satın almayın, sahiplenin. Mama bağışında bulunun ya da kapınızın önüne mama ve su koyun."