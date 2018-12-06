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'in sağlık durumu hakkında son dakika gelişmesi! O iddialara ilişkin ailesinden flaş açıklama

Dün akşam saatlerinde sosyal medyada son dakika çıkan öldü haberlerine ilişkin ünlü sunucunun ailesinden flaş açıklama geldi. 61 yaşındaki ünlü sunucu geçtiğimiz günlerde evinin banyosunda düşerek yaralanmış ve Maslak'ta kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren ünlü şovmen ile ilgili iddialara ailesi ve doktoru hakkında açıklama getirildi. İşte Mehmet Ali Erbil'in son durumu...

Giriş Tarihi: 6.12.2018 11:19 Güncelleme Tarihi: 6.12.2018 11:19
Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında son dakika gelişmesi! O iddialara ilişkin ailesinden flaş açıklama

Akşam saatlerinde sosyal medyada dolaşan "hayatını kaybetti" paylaşımları yalan çıktı.

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Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında son dakika gelişmesi! O iddialara ilişkin ailesinden flaş açıklama
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