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Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında son dakika gelişmesi! O iddialara ilişkin ailesinden flaş açıklama
Dün akşam saatlerinde sosyal medyada son dakika çıkan Mehmet Ali Erbil öldü haberlerine ilişkin ünlü sunucunun ailesinden flaş açıklama geldi. 61 yaşındaki ünlü sunucu geçtiğimiz günlerde evinin banyosunda düşerek yaralanmış ve Maslak'ta kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren ünlü şovmen ile ilgili iddialara ailesi ve doktoru hakkında açıklama getirildi. İşte Mehmet Ali Erbil'in son durumu...
Giriş Tarihi: 6.12.2018 11:19Güncelleme Tarihi: 6.12.2018 11:19
Akşam saatlerinde sosyal medyada dolaşan Mehmet Ali Erbil "hayatını kaybetti" paylaşımları yalan çıktı.