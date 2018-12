BUGÜN NELER OLDU

Ünlü sanatçı Mine Koşan, TRT Müzik'te cumartesileri yayınlanan programı 'Mine Koşan'la Müzik Ziyafeti'ni huzurevlerinde yaşayanlarla birlikte sunuyor. "Büyüklerimizin huzuru bizim mutluluğumuz" diyen Koşan, sözlerine şöyle devam etti: "Onların bizi gördüğünde yaşadığı mutluluk her şeye bedel. Hangi sebepten olursa olsun, orada yaşayan insanları sadece özel günlerde değil, fırsat bulduğumuz her an ziyaret etmeliyiz. Hayır dualarını alıp ellerini öpüp onlarla sohbet etmeliyiz."