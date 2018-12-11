Tarih yeniden canlanıyor

Turkuvaz Medya Grubu'nun sinema şirketi Sinehane, Türk sinema tarihine altın harflerle yazılacak iki dev projeyi sinemaseverlerle buluşturuyor. 'Korkunç Türk' lakabıyla dünya güreş tarihine ismini yazdıran Koca Yusuf'un hikayesi; ölümünün 120'nci yıldönümünde beyazperdeye çıkmaya hazırlanıyor. Bir köy çocuğunun dünyaya nam salan kudretli bir başpehlivana dönüşmesinin anlatıldığı film için; detaylı tarih araştırmaları, dönemin hatıraları, gazete haberleri ve hakkındaki efsanelerden yararlanılıyor. Dünya minderlerindeki sportif başarılarının yanı sıra umutsuzluk içindeki bir milletin göğsünü kabartan tarihi başarılara imza atan güreşçinin hazin biten hikayesi için, Koca Yusuf'un çocukluk, gençlik ve güreş hayatı boyunca yaşadığı dönemin birebir canlandırılacağı platolar kurulacak. Yurtdışından spor sineması branşında uzmanlaşmış teknik ekip de görev yapacak.

KAHRAMAN GENÇLER

Sinehane Çanakkale'de şehit düşen, spor tarihinin en kahraman isimlerini de sinemaya taşıyor. Filmde, İstanbul'un çamurlu sahalarında yarışan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcuların; Çanakkale Boğazı'nın işgal haberini duyduktan sonra cepheye koşup şehit düşmeleri anlatılıyor. Dünyanın en büyük ve gelişmiş ordularının işgal etmek için geldiği Çanakkale'de, namus bildikleri vatan toprağını savunmak için çarpışan kramponlu kahramanların öyküsünün oluşturulması için yerli, yabancı kaynaklardaki bilgilerden yararlanılıyor.



SAVAŞ TARİHİ UZMANLARINA DANIŞILACAK

Çanakkale'de şehit düşen kramponlu kahramanların öyküsünün anlatıldığı film için savaş tarihi konusunda uzman isimler danışmanlık yapacak.