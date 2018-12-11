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Yüzü tuval oldu

Giriş Tarihi: 11.12.2018
Yüzü tuval oldu
TOP modelleri podyuma çıkartarak Türkiye'nin en büyük moda şovu Dossi Dossi Fashion Show'a imza atan Hikmet Eraslan, İtalyan ressamların eserlerinden oluşan koleksiyonunu kitap haline getirdi. Eraslan'ın sanatın iş hayatına yansımalarını da kaleme aldığı 'Renkli Fikirler', Dosso Dossi Hotels Downtown'da tanıtıldı. Geceye, ünlü ressamlar Ahmet Güneştekin ve İsmail Acar'ın da aralarında bulunduğu ünlüler de katıldı. Kitap kapağındaki resimde ressam Antonio Sannino, Eraslan'ın yüzünü tuval olarak kullandı.
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Yüzü tuval oldu
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