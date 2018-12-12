Aslı Enver Murat Boz'la ilişkisi hakkında ilk kez konuştu! İşte Aslı Enver'in Murat Boz açıklaması...

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Aslı EnverMurat Boz'la ilişkisi hakkında ilk kez konuştu! İşte Aslı Enver'in Murat Boz açıklaması...
Uzun süren ayrılık sonrası barışma kararı alarak hayranlarını sevindiren Aslı Enver ve Murat Boz gözlerden uzak aşklarını yaşamaya devam ediyor. Ünlü çiftten evlilik haberi beklerken Aslı Enver'den ilişkisiyle ilgili açıklama geldi. İşte 2,5 yıllık beraberliğin ardından ayrılık kararı alıp tekrar barışan Aslı Enver'den, Murat Boz açıklaması...
Giriş Tarihi: 12.12.2018 11:43
2,5 yıllık beraberliğin ardından geçen nisanda ayrılık kararı alan Aslı Enver ile Murat Boz'dan hayranlarını sevindirecek haber gelmiş ve çift barışmıştı