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'la ilişkisi hakkında ilk kez konuştu! İşte Aslı Enver'in Murat Boz açıklaması...

Uzun süren ayrılık sonrası barışma kararı alarak hayranlarını sevindiren ve gözlerden uzak aşklarını yaşamaya devam ediyor. Ünlü çiftten evlilik haberi beklerken Aslı Enver'den ilişkisiyle ilgili açıklama geldi. İşte 2,5 yıllık beraberliğin ardından ayrılık kararı alıp tekrar barışan Aslı Enver'den, Murat Boz açıklaması...

Giriş Tarihi: 12.12.2018 11:43
Aslı Enver Murat Boz'la ilişkisi hakkında ilk kez konuştu! İşte Aslı Enver'in Murat Boz açıklaması...

2,5 yıllık beraberliğin ardından geçen nisanda ayrılık kararı alan ile 'dan hayranlarını sevindirecek haber gelmiş ve çift barışmıştı

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Aslı Enver Murat Boz'la ilişkisi hakkında ilk kez konuştu! İşte Aslı Enver'in Murat Boz açıklaması...
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