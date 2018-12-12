Tayland'da Hürrem rüzgarı

17 Aralık'ta Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleşecek olan Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek olan Tara de Vries, Bangkok'ta yapılan özel bir gecede podyuma Hürrem Sultan kostümüyle çıktı.

Her ülkenin geleneksel kostümlerinin sergilendiği gecede Tara de Vries'ın sultan kostümü en çok alkış alan tasarım oldu.

1992 Türkiye güzeli Özlem Kaymaz, geçtiğimiz günlerde kızı Tara'ya 'Bizden, iyi ve güzel olana sahip çıkalım' sözleriyle destek verilmesini istemişti.

Miss Universe, özellikle ABD ve Asya'da en çok izlenen güzellik yarışması olarak biliniyor.