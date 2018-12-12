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'da Hürrem rüzgarı

’da düzenlenen ’de ülkemizi temsil edecek olanTara de Vries, Bangkok’ta podyuma çıktı. Her ülkenin güzelinin milli kıyafetlerle boy gösterdiği defilede Tara, olmayı tercih etti. Tara’nın kostümü büyük beğeni topladı. Yarışma 17 Aralık’ta.

Giriş Tarihi: 12.12.2018
Tayland'da Hürrem rüzgarı

17 Aralık'ta Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleşecek olan Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek olan Tara de Vries, Bangkok'ta yapılan özel bir gecede podyuma Hürrem Sultan kostümüyle çıktı.

Her ülkenin geleneksel kostümlerinin sergilendiği gecede Tara de Vries'ın sultan kostümü en çok alkış alan tasarım oldu.

1992 Türkiye güzeli Özlem Kaymaz, geçtiğimiz günlerde kızı Tara'ya 'Bizden, iyi ve güzel olana sahip çıkalım' sözleriyle destek verilmesini istemişti.

Miss Universe, özellikle ABD ve Asya'da en çok izlenen güzellik yarışması olarak biliniyor.

Ünlü isimlerin boyları

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Tayland'da Hürrem rüzgarı
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