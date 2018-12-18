Funda Arar: 2 günde 5 bin 400 km yol yaptı

Ünlü şarkıcı Funda Arar, Avrupa turnesine çıktı. Arar, geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Köln şehrinde verdiği konserinde izleyenleri müziğe doyurdu. Ertesi gün turnenin ikinci ayağı için karayoluyla Roterdam şehrine geçen şarkıcı, Hollandalı sevenleriyle buluştu.

DUYGUSAL ANLAR

Konserinde Arar'ın minik bir hayranı sahneye fırladı. Güzel sanatçıya sarılıp çiçek veren küçük kız 'Hollanda'ya hoşgeldiniz' sözleri ile Arar'a duygusal anlar yaşattı. İki günde 5 bin 400 kilometre yol yapan Arar, şarkılarını 3 bin 600 kişiye söyledi.