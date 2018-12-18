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: 2 günde 5 bin 400 km yol yaptı

, Avrupa turnesine ’nın Köln şehrinde verdiği konserle başladı. Arar, şarkılarını söylediği sırada kendisine sarılan ve çiçek veren minik hayranıyla eğlenceli anlar yaşadı. Sanatçının ikinci durağı Rotterdam oldu. Arar, iki günde 5.400 kiloımetre yol katedip 3.600 hayranıyla buluştu.

Giriş Tarihi: 18.12.2018
Funda Arar: 2 günde 5 bin 400 km yol yaptı

Ünlü şarkıcı Funda Arar, Avrupa turnesine çıktı. Arar, geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Köln şehrinde verdiği konserinde izleyenleri müziğe doyurdu. Ertesi gün turnenin ikinci ayağı için karayoluyla Roterdam şehrine geçen şarkıcı, Hollandalı sevenleriyle buluştu.

DUYGUSAL ANLAR
Konserinde Arar'ın minik bir hayranı sahneye fırladı. Güzel sanatçıya sarılıp çiçek veren küçük kız 'Hollanda'ya hoşgeldiniz' sözleri ile Arar'a duygusal anlar yaşattı. İki günde 5 bin 400 kilometre yol yapan Arar, şarkılarını 3 bin 600 kişiye söyledi.

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