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Dostluk ödülleri sahiplerini buldu

BU yıl ilk kez sinemaseverlerle buluşan Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Ödül Töreni, Konser Salonu'nda gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 18.12.2018
Dostluk ödülleri sahiplerini buldu

BU yıl ilk kez sinemaseverlerle buluşan Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Ödül Töreni, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşti. Balkon Film tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi destekleriyle düzenlenen festivalin ödül töreninde; Yaşam Boyu Dostluk Ödülleri oyuncu Süleyman Turan, yapımcı ve yönetmen Biket İlhan ile yönetmen Reis Çelik'e takdim edildi. Festivalin Kısa Metraj Film kategorisinde birincilik ödülü İran'dan Amir Gholami'ye, ikincilik ödülü Kazakistan'dan Alan Rakhmetaliyev'e, üçüncülük ödülü ise İran'dan Sahar Sotoodeh layık görüldü.

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