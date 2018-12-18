Hayranları Ebru Gündeş’in ikinci doğum gününü unutmadı

19 yıl önce albüm tanıtımı esnasında kameraların önünde beyin kanaması geçiren Ebru Gündeş'in hastaneden çıktığı ve "İkinci doğum günüm" dediği 17 Aralık'ı hayranları unutmadı. Gündeş'in sevenleri, önceki gün lokma döktürerek binlerce kişiye dağıttı.







Hazırladıkları videolarla Gündeş'e uzun ömür dileyen fanlar; sosyal medyada 'MucizemizEbruGündeş' etiketi altında birçok paylaşımda bulundu. Hayranları 'Şükredilecek çok şey var', 'Duygularımızı anlatmaya kelimeler yetmez. İyi ki doğdun', 'Huzurumuz için sesin var.

İyi ki varsın', 'Dualarımızın kabul olduğu gün. İkinci doğum günün kutlu olsun' diye yazdı. Bir hayranı da duygularını şu sözlerle paylaştı:







'Yıl 1999. Geçmek bilmeyen saatleri, günleri, o asır gibi geceleri, duayla birleşen ellerimizi, yüreklerimizi hiç kimse bilemez. Biz biliriz senin kıymetini, varlığına bin şükür. Koca yürek, çok şükür seni bize kavuşturana.'