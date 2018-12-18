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Hayranları ’in ikinci doğum gününü unutmadı

hayranları, 1999 yılında beyin kanaması geçiren ünlü sanatçının hastaneden çıktığı 17 Aralık gününü lokma döktürerek kutladı. Türkiye’nin dört bir yanındaki Gündeş hayranları, döktürdükleri lokmayı yüzlerce kişiye dağıtıp ünlü şarkıcıya uzun ömürler diledi. Gündeş, hastaneden çıktığı gün için “İkinci doğum günüm” demişti

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018
Hayranları Ebru Gündeş’in ikinci doğum gününü unutmadı

19 yıl önce albüm tanıtımı esnasında kameraların önünde beyin kanaması geçiren Ebru Gündeş'in hastaneden çıktığı ve "İkinci doğum günüm" dediği 17 Aralık'ı hayranları unutmadı. Gündeş'in sevenleri, önceki gün lokma döktürerek binlerce kişiye dağıttı.



Hazırladıkları videolarla Gündeş'e uzun ömür dileyen fanlar; sosyal medyada 'MucizemizEbruGündeş' etiketi altında birçok paylaşımda bulundu. Hayranları 'Şükredilecek çok şey var', 'Duygularımızı anlatmaya kelimeler yetmez. İyi ki doğdun', 'Huzurumuz için sesin var.

İyi ki varsın', 'Dualarımızın kabul olduğu gün. İkinci doğum günün kutlu olsun' diye yazdı. Bir hayranı da duygularını şu sözlerle paylaştı:



'Yıl 1999. Geçmek bilmeyen saatleri, günleri, o asır gibi geceleri, duayla birleşen ellerimizi, yüreklerimizi hiç kimse bilemez. Biz biliriz senin kıymetini, varlığına bin şükür. Koca yürek, çok şükür seni bize kavuşturana.'

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Hayranları Ebru Gündeş’in ikinci doğum gününü unutmadı
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