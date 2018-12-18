‘Kış Şehri’nin kapıları aralandı

FOUR Seasons Hotel Bosphorus, İstanbul Boğazı manzarasına sahip terasına kurulan 'Kış Şehri'nde buz pisti ve ışıklarla donatılmış ısıtıcılı iglolarla unutulmayacak bir kış masalını başlattı.

Bir festival coşkusu ile kutlanan açılışta davetliler, buz pateni keyfini deneyimledi ve sokak lezzetleri ve müzikle iç içe eğlence dolu saatler yaşadı. Davete Siren Ertan-Ersin Kayalar, Deniz Akkaya, Hande Ataizi, Derya Ayaydın, Gül Gölge, Gökçe Atuk, Didem-İzzet Antebi, Füsun-Sinan Kuran gibi isimler katıldı.