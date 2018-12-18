Haberler > Günaydın Haberleri > ‘Kış Şehri’nin kapıları aralandı

‘Kış Şehri’nin kapıları aralandı

FOUR Seasons Hotel Bosphorus, manzarasına sahip terasına kurulan 'Kış Şehri'nde buz pisti ve ışıklarla donatılmış ısıtıcılı iglolarla unutulmayacak bir kış masalını başlattı.

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018
‘Kış Şehri’nin kapıları aralandı

FOUR Seasons Hotel Bosphorus, İstanbul Boğazı manzarasına sahip terasına kurulan 'Kış Şehri'nde buz pisti ve ışıklarla donatılmış ısıtıcılı iglolarla unutulmayacak bir kış masalını başlattı.

Bir festival coşkusu ile kutlanan açılışta davetliler, buz pateni keyfini deneyimledi ve sokak lezzetleri ve müzikle iç içe eğlence dolu saatler yaşadı. Davete Siren Ertan-Ersin Kayalar, Deniz Akkaya, Hande Ataizi, Derya Ayaydın, Gül Gölge, Gökçe Atuk, Didem-İzzet Antebi, Füsun-Sinan Kuran gibi isimler katıldı.

Asıl mesleğini kimse tahmin edemez! Deniz Seki meğer…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Yeni yıla görkemli bir başlangıç
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Kış Şehri’nin kapıları aralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN