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Küs olan ve barıştı!

ve karşılıklı açtığı davalarda uzlaşmaya gitti. İki taraf da davasını geri çekti. Hande Yener, davayı çektikten sonra, "Hayatımda negatiflik değil hep pozitiflik istiyorum" dedi. Yıllardır magazin dünyasının en olaylı ünlüsü olan Demet Akalın ve Hande Yener arasındaki 11 yıllık kavga sona erdi.

Giriş Tarihi: 19.12.2018 15:10 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 10:49
Küs olan Demet Akalın ve Hande Yener barıştı!

Ünlü şarkıcı , sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla 2007 yılında küstüğü ve mahkemelik olduğu meslektaşı 'le barıştıklarını duyurdu.

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Küs olan Demet Akalın ve Hande Yener barıştı!
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