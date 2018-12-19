Küs olan Demet Akalın ve Hande Yener barıştı!

Hande Yener ve Demet Akalın karşılıklı açtığı davalarda uzlaşmaya gitti. İki taraf da davasını geri çekti. Hande Yener, davayı çektikten sonra, "Hayatımda negatiflik değil hep pozitiflik istiyorum" dedi. Yıllardır magazin dünyasının en olaylı ünlüsü olan Demet Akalın ve Hande Yener arasındaki 11 yıllık kavga sona erdi.
Giriş Tarihi: 19.12.2018 15:10Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 10:49
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla 2007 yılında küstüğü ve mahkemelik olduğu meslektaşı Hande Yener'le barıştıklarını duyurdu.