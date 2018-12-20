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Bir Zamanlar Çukurova 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 15. yeni bölümüyle bu akşam izleyiciyi ekran başına kilitleyecek! atv'nin sevilen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova’nın 15. Bölümünde, Züleyha, birbirlerine silah çeken Demir ve Yılmaz’a ‘beni öldürün, bitsin bu kavga’ diye haykırınca, işler daha da çıkmaza giriyor. Öfkeden ve intikamdan gözü dönen iki adam, bu büyük karşılaşmada en acı gerçeklerle yüzleşiyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 15. bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 20.12.2018 16:02 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 16:29