‘Mesajları eski eşim attı uzlaşmak istiyorum’

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, oyuncu Şenol İpek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mutlu, daha önce sunuculuğunu yaptığı programda Bircan Bali'nin, eski eşi Şenol İpek'i aldattığını iddia etmişti. Programdan sonra İpek'in kendisine hakaret ve tehdit içerikli mesajlar attığını, "Pislik kadın, namusuma laf edenin dili kesilir" gibi cümleler kullandığını iddia eden Mutlu ile İpek arasında SMS'ler aracılığıyla yaşanan tartışma, yargıya taşındı. Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan İpek; Mutlu ile 20 yıllık arkadaşlıklarının bulunduğunu ve kendisine atılan mesajların bir kısmının eski eşi tarafından atıldığını iddia etti. Mutlu'ya tehdit ve hakaret içerikli mesajlar atmadığını söyleyen ünlü oyuncu, uzlaşma taraftarı olduğunu beyan etti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada İpek, hakaret ve tehdit suçlamalarıyla yargılandı. Ünlü oyuncu hakkında dört yıla kadar hapis cezası istendi.

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