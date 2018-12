Yeni yıla görkemli bir başlangıç

2019'u sevilen klasik eserlerle karşılamaya ne dersiniz? İş Sanat'ın yeni yıl konserinde, şef Serdar Yalçın'ın düzenlemelerinden oluşan Senede Bir Gün projesi sahnede olacak. Konserde, Opera Oda Orkestrası eşliğinde, solist ve dansçılar, klasik, vals ve tango eserlerini izleyiciyle buluşturacak. Soprano Hande Soner Ürben, mezzo-soprano Deniz Likos ve tenor Hüseyin Likos'un seslendireceği eserler, danslar ile renklenecek. Senede Bir Gün, 4 Ocak Cuma, saat 20.30'da İş Sanat Konser Salonu'nda sahnelenecek.



AŞK VE HÜZÜNDÜR İSTANBUL

İstanbul'a Dair Büyülü Şiirler: Aşk ve Hüzündür İstanbul, şehre dair etkileyici şiirleri, eski bir iskele dekorunda, müzik eşliğinde sanatseverlere sunuyor. Atilla Birkiye'nin hazırladığı, Serdar Yalçın'ın müzik yönetmeni olduğu şiir dinletisinde, Tilbe Saran ve Hakan Gerçek; Nedim, Tevfik Fikret, Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Nazım Hikmet gibi önemli şairlerin şiirlerini seslendirecek. Dinleti, 14 Ocak saat 17.00 (öğrenci matinesi) ve 20.30'da iki farklı seansla İş Sanat'ta gerçekleşecek. Kuşağının en dikkat çeken caz müzisyenlerinden olan İspanyol piyanist ve besteci Ariadna Castellanos, İş Sanat'a konuk oluyor. Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımıyla övgü toplayan Castellanos, İstanbul'daki ilk konseriyle 25 Ocak Cuma akşamı saat 20.30'da İş Sanat Konser Salonu'nda olacak.



MACERA DOLU BİR MASAL

İş Sanat'ın müzikli masal serisi Evvel Zaman Dışından Masallar'ın sevilen oyunu Orman Lokantası, küçük sanatseverleri Hansel ve Gretel ile bir yolculuğa çıkaracak. Yekta Kopan'ın, Hansel ve Gretel masalından yola çıkarak kaleme aldığı, Serdar Biliş'in yönettiği oyunun anlatıcılığını Sevinç Erbulak üstleniyor. Müzik ve dansla dolu bu oyunu, 27 Ocak Pazar günü saat 15.00'te izleyebilirsiniz. Milli Reasürans'ta Parlayan Yıldızlar'ın Ocak ayındaki konukları ise genç kemancı Deniz Yakın ile piyanist Yekta Elmas olacak. 2008 doğumlu Deniz Yakın ile 2002 doğumlu Yekta Elmas, uluslararası festivallerde aldıkları ödüllerle dikkat çekiyor. 28 Ocak'ta Milli Reasürans'ta gerçekleşecek konseri kaçırmayın.



'TÜRK MÜZIĞINE HAYRANIM'

GRAMMY ödüllerine aday gösterilen ilk mandolin sanatçısı olan Avi Avital, oda orkestrası Cappella Gabetta ile, barok dönemden çağdaş müziğe kadar uzanan bir repertuvarla 9 Ocak'ta İş Sanat'ta olacak. Topluluğu, çağımızın önemli kemancılarından biri olan Andres Gabetta yönetiyor. New York Times'ın 'tutkulu ve karizmatik', Haaretz Daily gazetesinin "Bir mandolinden bu çeşitlilikte melodiler duymayı asla hayal edemezsiniz. Enstrümanın üzerindeki ustalığı ve adanmışlığı nefes kesici..." şeklinde övgüyle söz ettiği Avi Avital, 8 yaşında mandolin çalmaya başladı. Hocası, Rus kemancı Simcha Nathanson'un kurduğu ve yönettiği gençlik orkestrasında çalmaya başlayan Avital, Kudüs Müzik Akademisi'nden mezun olduktan sonra Ugo Orlandi ile mandolin repertuvarı üzerine çalışan Avital, 2010 yılında Avner Dorman'ın Mandolin Concertosu performansı ile Grammy ödüllerine aday gösterilen ilk mandolin sanatçısı oldu.



'YARATICILIK VE ÖZGÜRLÜK'

Kendisi için yazılmış çok sayıda çağdaş eser bulunan Avi Avital, "Klasik mandolin sanatçısı olmanın en heyecan verici taraflarından biri de, enstrümanın size muazzam yaratıcı bir alan ve özgürlük tanıması. Benim için yazılan her yeni eserde, her farklı müzik türünde, enstrümanımın benzersiz yönlerinin açığa çıktığını hissediyorum" diyor. Daha önce Türkiye'de konser veren Avital, Türk müziğine hayran olduğunu söylüyor.



GABETTA KARDEŞLERLE SAHNEDE

Arik Kerman yapımı bir mandolin çalan Avital, enstrümanıyla ilişkisini şöyle anlatıyor: "Ellerim, enstrümanımın her bir kör noktasına, her kıvrımına hakim... Sahnedeyken onunla bütünleşiyorum, elimde bir müzik aleti olduğunu dahi fark etmiyorum." Avital'in aynı sahneyi paylaşacağı Cappella Gabetta, Gabetta kardeşlerin bir zamanlar hayalini kurduğu bir proje olarak hayata geçti. Ödüllü çellist Sol Gabetta ve keman virtüözü erkek kardeşi Andres Gabetta önderliğinde kurulan ve seçkin müzisyenlerden oluşan topluluk; barok ve erken dönem klasiklerini içeren zengin bir repertuvara sahip.

