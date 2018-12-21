Havada aşk kokusu var

'BU ŞARKI SEVDİĞİME...'

Sevgililer, yeni yıla GÜNAYDIN'ın partisiyle merhaba dedi. Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı, Hacı Sabancı-Nazlı Kayı ve Gülşen-Ozan Çolakoğlu gibi isimler, gecenin en romantik çiftlerindendi. Sahneye çıkan Sinan Akçıl, "Dünyada en sevdiğim kişi için söylüyorum" deyip sevgilisinin gözlerine bakarak Es şarkısını seslendirdi.



BÜTÜN KIZLAR TOPLANDIK

GÜNAYDIN'ın People'daki partisinde, Türkiye'nin yıldızları yan yana masalarda eğlenip hasret giderdi. Gecede bir masada Gülben Ergen, Seda Sayan ve Bengü, bir diğer masada Hadise, Funda Arar ve Linet bir araya gelip sohbet etti. İki eski Türkiye güzeli Demet Şener ve Özlem Kaymaz da birbirlerine sarılıp muhabbete daldı.



ÇOCUKTAN AL HABERİ

Partıye eşi Ozan Çolakoğlu'yla birlikte katılan Gülşen'in aklı 2 yaşındaki oğlu Azur Benan'daydı. Ünlü şarkıcı, gece boyunca evini sık sık arayarak oğlu hakkında bilgi aldı. Hamile eşi Almeda Abazi ile birlikte GÜNAYDIN'ın partisini renklendiren Tolgahan Sayışman ise baba olacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Sayışman, aynı gece doğum gününü de kutladı.





BEN SENİ UNUTAMAM

BURAK Hakkı ile eski eşi Sema Şimşek, GÜNAYDIN'ın yeni yıl partisinde yan yana görüntülendi. Şimşek, Hakkı'yı görür görmez yanına gidip selam verdi. Birbirlerini öpen eski eşler, ayak üstü sohbet etti. 2012'de boşanan ve bir oğulları olan Şimşek ile Hakkı, uzun bir aradan sonra ilk kez o gece sıcak görüntüler sergiledi.



TOP 10 LİSTESİ GİBİ...

Müzik dünyasının en popüler yıldızları, 2019'a İlk Günaydın partisinde bir araya geldi. Kimler yoktu ki... Ajda Pekkan'dan Murat Boz'a, Yalın'dan Hadise'ye kadar pop müziğin önde gelen birçok ismi oradaydı. Edis, Merve Özbey ve Derya Uluğ gibi genç kuşağın sevilen sesleri de konuklar arasındaydı.



YENİYILA GÜNAYDIN

TV, sanat ve cemiyet hayatının yıldızlarının katıldığı GÜNAYDIN'ın yılbaşı partisinin yankıları devam ediyor. Geceye katılan konuklar, 'Yok böyle bir gece' dedi.

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