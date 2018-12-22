Bir süredir tedavi gören ve önceki gün 87 yaşında vefat eden kanun sanatçısı ve bestekar Cüneyt Kosal, yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Kosal'ın cenazesi, yarın ikindi vakti Topkapı'daki Merkez Efendi Camisi'nde kılınacak namazın ardından Merkez Efendi Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedilecek. Sanatçının vefatı dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmede bulunan araştırmacı, gazeteci, yazar Şamil Kucur, Kosal'ın uzun yıllar TRT İstanbul Radyosu'nda kanun sanatçısı olarak görev yaptığını hatırlatarak, "Türk musikisi kültür ve tarihine önemli hizmetleri, kanun sanatçılığı yanında hocalığı da bulunmaktadır." dedi. Kosal'ın derviş meşrepli bir insan olduğu için 'Derviş Kanuni' lakabıyla anıldığını ifade eden Kucur, "Ömrünün son anına kadar musiki ve kültür camiasında sevilen, değer verilen, hürmet edilen biriydi. Hem tasavvuf musikisi hem de diğer musiki alanlarında çok sayıda eserler üretti ve önemli projelerde yer aldı." diye konuştu. Kucur, Kosal gibi değerli şahsiyetlerin hayattayken hatırlanması, sonrasında da hem dualarla yad edilmesi hem de bıraktıkları eserlerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

TAZİYE MESAJLARI

Bu arada Kosal için taziye mesajları da yayımladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "Musiki dalında Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü sahibi olan kanun sanatçısı Cüneyt Kosal'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk müziğinin usta ismi Kosal'a Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin mesajında ise Kosal'ın yakın dönem Türk musikisinin en önemli üstatlarından olduğu belirtilerek, "Yeri doldurulamayacak büyük bir değeri kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." denildi.

MUSİKİ DALINDA "KÜLTÜR SANAT ÖZEL ÖDÜLÜ"NE LAYIK GÖRÜLDÜ

Kanun sanatçısı Kosal, "Klasik Türk musikisine yönelik birikimi, icracılığı ve özellikle kanun sazına hakimiyeti, araştırmacı kişiliği, Türk Müziği arşivine kazandırdığı eserlerle kültür ve sanatın geleceğini teminat altına almada gösterdiği üstün gayretleri" nedeniyle "Musiki" dalında 2017 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülüne layık görüldü. Kosal, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 22 Şubat'ta düzenlenen törende, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

CÜNEYT KOSAL KİMDİR?

İstanbul'un Fatih ilçesinde 1931 yılında dünyaya gelen Kosal, meşhur bestekar Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin bir zamanlar yaşadığı mahallede doğup büyüdü. Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi'nden mezun olan Kosal, tıp eğitimi almak için 1949'da tekrar İstanbul'a döndü. Müziğe ilgisi annesi Sacide hanımdan gelen Kosal, tıp eğitimini üçüncü sınıfta bırakarak, arkadaşı Ayhan Sökmen vesilesiyle Emin Ongan ile tanıştı ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin çalışmalarına katıldı. Kanun eğitimi almaya başlayan Kosal, Ahmet Özhan, Ahmet Hatipoğlu, Münir Nurettin Selçuk, Perihan Altındağ Sözeri, Sabite Tur Gülerman, Bekir Sıtkı Sezgin, İnci Çayırlı, Niyazi Sayın, Cinuçen Tanrıkorur, Nezih Uzel, Ulvi Erguner, Aka Gündüz Kutbay'ın da arasında bulunduğu pek çok sanatçıyla çalıştı. Yurt dışında da icra ve kayda imza atan Kosal, ayrıca "Klasik Türk Sazları Beşlisi"nin de hem üyesi hem de isim babası oldu. Türk musikisi nota arşivini, Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslam Araştırmaları Merkezi'ne bağışlayan Kosal'ın ismi Üsküdar'da bir sokağa verilmiştir. İlk bestesini Yunus Emre'nin "Ben dost ile dost olmuşam" ilahisine yapan Kosal, Türk musikisi alanında çok sayıda ödüle layık görüldü.