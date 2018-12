Eski dostlar

GÜNAYDIN'ın günlerdir konuşulan yılbaşı partisi eski dostları buluşturdu. Gecede geçmiş yıllarda Best Model of Turkey ve Best Model of The World yarışmalarında dereceye girmiş Ebru Şallı, Demet Şener, Özlem Kaymaz ve Sema Şimşek bir araya gelerek eski günleri yad etti. Yıllardır ekranlarda ve sahnelerde birlikte rol alan oyuncular da yan yana gelip sohbet ederek gecenin tadını çıkardı.



SAHNEYİ ÖZBEY'E BIRAKTI

Birbirinden ünlü şarkıcıların performanslarına sahne olan 2019'a İlk Günaydın adlı partide, usta yorumcu Zara ve genç şarkıcı Merve Özbey art arda sahneye çıktı. Özbey; yıllardır büyük beğeniyle takip edip kendisine 'Ablam' diye hitap ettiği ünlü şarkıcı Zara'dan sahneyi teslim aldı.





BUGÜN NELER OLDU