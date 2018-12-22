Esra Erol’dan eğitime destek

BUGÜN NELER OLDU

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan 'Esra Erol'da' programında önceki gün, her zamankinden farklı bir konu vardı. Erol, ülkemizin dört bir yanındaki köy okullarında okuyan çocukların eğitimlerini desteklemeyi hedefleyen, Kolide Ne Var? adlı sosyal sorumluluk projesini Kızılay ile birlikte başlattıklarını canlı yayında duyurdu. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın da konuk olduğu canlı yayında Erol, destek için seyircisine çağrıda bulundu. Programı izleyenler, 10 dakika içinde 50 bin SMS atarak 500 bin TL bağışta bulundu. Haziran 2019'a kadar devam edecek kampanyadan öğrenciler adına yararlanmak isteyen köy okulları, Kolide Ne Var? Kampanya Hattı 0545 850 65 85'e başvurabilir. Kampanya hakkında detaylı bilgi ve bağış kanallarına ise www.kizilay. org.tr adresinden ulaşılabilir.