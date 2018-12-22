Oyuncu Erdal Tosun’un ölümüne neden olan sürücünün cezası onandı!
İstinaf Mahkemesi, oyuncu Erdal Tosun'un ölümüne neden olan sürücü Nihat Şaki'nin, "Taksirle ölüme sebebiyet vermek " suçundan aldığı 3 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı. Sarıyer'de aracıyla oyuncu Erdal Tosun'un aracının üstüne uçarak ölümüne neden olan sürücü Nihat Şaki'nin, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan aldığı 3 yıl 4 aylık hapis cezası taraflar tarafından İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın gönderildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, tarafların İstinaf taleplerini dosya üzerinden karara bağladı.