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Oyuncu ’un ölümüne neden olan sürücünün cezası onandı!

İstinaf Mahkemesi, oyuncu 'un ölümüne neden olan sürücü Nihat Şaki'nin, "Taksirle ölüme sebebiyet vermek " suçundan aldığı 3 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı. Sarıyer'de aracıyla oyuncu Erdal Tosun'un aracının üstüne uçarak ölümüne neden olan sürücü Nihat Şaki'nin, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan aldığı 3 yıl 4 aylık hapis cezası taraflar tarafından İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın gönderildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, tarafların İstinaf taleplerini dosya üzerinden karara bağladı.

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 22.12.2018 11:09 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 14:12
Oyuncu Erdal Tosun’un ölümüne neden olan sürücünün cezası onandı!

İstinaf Mahkemesi, oyuncu 'un ölümüne neden olan sürücü Nihat Şaki'nin, "Taksirle ölüme sebebiyet vermek " suçundan aldığı 3 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı.

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Oyuncu Erdal Tosun’un ölümüne neden olan sürücünün cezası onandı!
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