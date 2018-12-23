Aksesuvarlar yıkılıyor

GÜNAYDIN'ın yeni yıl partisinde ünlü isimlerin kıyafetleri kadar lüks aksesuvarları da konuşuldu. Erkekler binlerce liralık saatleri, kadınlar ise göz alıcı taçları ve takılarıyla iddialı tarzlarını sergiledi.



HADİSE'NIN TACI

385 TL

GAIOS DESIGN

Sudi Etuz imzalı bir elbise giyen Hadise, Gaios Design markalı boncuklu bir taç taktı.





ACUN ILICALI'NIN SAATİ

1 MİLYON 115 BİN TL

RICHARD MILLE

Acun Ilıcalı, saat koleksiyonerlerinin çok sevdiği Richard Mille markasını tercih etti.





SİNAN AKÇIL'IN SAATİ

150 BİN TL

PATEK PHILIPPE





DENİZ AKKAYA'NIN TACI

535 TL

GAIOS DESIGN

Partinin iddialı isimlerinden Akkaya, taşlı tacı ve yüz aksesuvarıyla dikkat çekti

EDİS'İN SAATİ

54 BİN TL

ROLEX DATEJUST

Trendleri yakından takip eden Edis'in saat tercihi, yılın modasını yansıtıyordu.





GÜLBEN ERGEN'İN BİLEZİĞİ

TIFFANY & CO.

Tek omuzlu bir elbise giyen Ergen, kıyafetini parlak küpeleri ve bileklikleriyle tamamladı.

SERKAN KAYA'NIN SAATİ

300 BİN TL

PATEK PHILIPPE





SERKAN KAYA'NIN GÖZLÜĞÜ

TOM FORD

Kaya'nın 300 bin TL'lik Patek Philippe saati göz kamaştırıcıydı.