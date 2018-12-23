Aksesuvarlar yıkılıyor

GÜNAYDIN'ın yeni yıl partisinde ünlü isimlerin kıyafetleri kadar lüks aksesuvarları da konuşuldu. Erkekler binlerce liralık saatleri, kadınlar ise göz alıcı taçları ve takılarıyla iddialı tarzlarını sergiledi.
HADİSE'NIN TACI
385 TL
GAIOS DESIGN
Sudi Etuz imzalı bir elbise giyen Hadise, Gaios Design markalı boncuklu bir taç taktı.
ACUN ILICALI'NIN SAATİ
1 MİLYON 115 BİN TL
RICHARD MILLE
Acun Ilıcalı, saat koleksiyonerlerinin çok sevdiği Richard Mille markasını tercih etti.
SİNAN AKÇIL'IN SAATİ
150 BİN TL
PATEK PHILIPPE
DENİZ AKKAYA'NIN TACI
535 TL
GAIOS DESIGN
Partinin iddialı isimlerinden Akkaya, taşlı tacı ve yüz aksesuvarıyla dikkat çekti
EDİS'İN SAATİ
54 BİN TL
ROLEX DATEJUST
Trendleri yakından takip eden Edis'in saat tercihi, yılın modasını yansıtıyordu.
GÜLBEN ERGEN'İN BİLEZİĞİ
TIFFANY & CO.
Tek omuzlu bir elbise giyen Ergen, kıyafetini parlak küpeleri ve bileklikleriyle tamamladı.
SERKAN KAYA'NIN SAATİ
300 BİN TL
PATEK PHILIPPE
SERKAN KAYA'NIN GÖZLÜĞÜ
TOM FORD
Kaya'nın 300 bin TL'lik Patek Philippe saati göz kamaştırıcıydı.