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Sürpriz dolu bir gece

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 23.12.2018
Sürpriz dolu bir gece
Süperstar Ajda Pekkan, önceki akşam DMC Music Company şirketinin Harbiye Hilton Otel'de yapılan yeni yıl partisine katıldı. Çıkışta gazetecilerle sohbet eden Ajda Pekkan, "Düet yaptık, şarkılar söyledik. Sürpriz dolu bir gece oldu" dedi. 'Yılbaşında giyeceği sahne kıyafetine 300 bin lira harcadı' haberlerine açıklık getiren Süperstar, "Öyle bir şey yok. Ben kıyafete çok para harcamıyorum" dedi. Bülent Çavuşoğlu ile olan ilişkisi hakkında suskunluğunu koruyan Pekkan, gazetecilerin, "Bülent Bey ile ilişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna, "Her şey gayet güzel gidiyor" yanıtını verdi. 2018 yılının kendisi için vasat geçtiğini söyleyen Süperstar, 2019 yılı için, herkese bol şans diledi. Aynı davetten ayrılan Gülben Ergen, Funda Arar ve eşi Febyo Taşel ile objektiflere poz verdi. Behzat Gerçeker eşi ile partiye katıldı.
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