Gökhan Türkmen'den pop müziğine yeni soluk

1999 yılından bu yana biriktirdiği şarkılarını dinleyiciye aynı samimiyette ulaştırmak ve bu hikayelerde kendilerinden bir şeyler bulabilmelerini sağlamak üzere paylaşma yolundaki müzisyen, Bora Tosun ile çıktıkları bu müzikal yolculukta melodi ağırlıklı Türkçe sözlü akustik orkestral pop müzik ile adından sıkça söz ettirecek.

Sözlerini Gökçe Güzel'in yazdığı bestesini Bora Tosun'un üstlendiği ilk single "Kafam Bozuk"un aranjörü ise birçok Gökhan Türkmen hitinin arkasındaki isim Aytaç Özgümüş.

ŞARKININ KAYITLARI

Şarkının kayıtları Gökhan Türkmen'in de çalıştığı, Serkan Ölçer (akustik gitar), Feryin Kaya (bas gitar), Atıl Aksoy, Tunç Çakır (davul/perküsyon), Borusan Filarmoni Orkestrası'ndan Erkan Çavdaroğlu (kemanlar), Kerem Berkalp, Çağlar Haznedaroğlu , viyola: Öykü Koçoğlu (viyola), Burak Kayan (viyola), Erman İmayhan (cello) , Serkan Emre Çiftçi (trompet) Aslı Demirer ve Aytaç Özgümüş (back vocal) gibi değerli müzisyenlerle gerçekleştirildi.

YÖNETMENLİĞİNİ MÜZİK DÜNYASINDAN...

Yönetmenliğini müzik dünyasından Gökhan Göktas'ın üstlendiği klip, insanların kabullenmesi zor bir ayrılığın ardından yaşadıkları pişmanlıkların ve düştükleri yalnızlığın dışavurumunu görsel olarak anlatıyor. İlhamını imkansız aşklardan, naifliğe özlemden aldığını belirten Gökçe Güzel şarkının, bizzat yaşanmış harika bir aşk hikayesinin zamansız sona erişinin ardından oluşan yalnızlıkla aynı zamanda istenildiği takdirde safi aşkın tüm zorlukların üstesinden gelebileceğinin mesajını verdiğini söylüyor.