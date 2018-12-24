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’dan strese veda gecesi

İş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri, müteahhitlik şirketi ESTA Construction'ın 'de geliştireceği projelerinin markası olan Benesta evsahipliğindeki gecede buluştu

Giriş Tarihi: 24.12.2018
Oktay Kaynarca’dan strese veda gecesi

İş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri, müteahhitlik şirketi ESTA Construction'ın Türkiye'de geliştireceği projelerinin markası olan Benesta evsahipliğindeki gecede buluştu. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın sunduğu, Rubato'nun performansıyla renklenen geceye 500'ün üzerinde davetli katıldı.

Katılımcılar, The Residence of Art konseptiyle sanat dünyasını tek çatı altında buluşturacak Benesta Beyoğlu projesi hakkında bilgi aldı. Kaynarca "Bu gece hep birlikte 2018'in stresini attık" dedi.

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Oktay Kaynarca’dan strese veda gecesi
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