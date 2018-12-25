Kartalkaya'da yılbaşı telaşı

BUGÜN NELER OLDU

İŞ ve sosyete dünyasının ünlüleri, Kaya Palazzo Ski&Mountain Resort'da yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Yılbaşı rezervasyonlarının büyük oranda dolduğu Kaya Palazzo'da kayak pistleri de yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. Kar oranının fazla olduğu Kartalkaya, bu hafta da ünlü konuklarını ağırladı. Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, eşi Ronit Hakko ile iş adamı Arda Bozkurt-Nida Bozkut, Başarılı İş Kadınları Platformu kurucusu Bilge Kuru, Öznur Yakın ve Murat Cevahir de Kartalkaya pistlerindeydi.