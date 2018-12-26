Mehmet Ali Erbil hakkında şoke eden iddia! Ayrıldığı sevgilisinin ailesi tarafından…
Evinde düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil yoğun bakımda 69 günü geride bıraktı. Konuşmaya ve yemek yemeye başlayan Erbil, hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Mehmet Ali Erbil'i ayrıldığı sevgilisinin ailesi tarafından saldırıya uğradığı ve darp nedeniyle hastanelik olduğu iddia edildi. Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil iddialara canlı yayında yanıt verdi. İşte Yeşim Erbil'in o açıklaması: "Dün hastanedeydim. Stelyo gösterdi. 'Böyle bir şey yazmışlar' dedi. Yayıldığını bilmiyordum. Üstünde de durmadım. Heralde kurdukları sayfa takipçi alsın diye yapıyorlar. Öyle bir şey olsa adli olay saklamak mümkün değil.
Giriş Tarihi: 26.12.2018 11:27Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 11:55