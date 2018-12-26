Haberler > Günaydın Haberleri > Mehmet Ali Erbil hakkında şoke eden iddia! Ayrıldığı sevgilisinin ailesi tarafından…

hakkında şoke eden iddia! Ayrıldığı sevgilisinin ailesi tarafından…

Evinde düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan yoğun bakımda 69 günü geride bıraktı. Konuşmaya ve yemek yemeye başlayan Erbil, hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Mehmet Ali Erbil'i ayrıldığı sevgilisinin ailesi tarafından saldırıya uğradığı ve darp nedeniyle hastanelik olduğu iddia edildi. Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi iddialara canlı yayında yanıt verdi. İşte Yeşim Erbil'in o açıklaması: "Dün hastanedeydim. Stelyo gösterdi. 'Böyle bir şey yazmışlar' dedi. Yayıldığını bilmiyordum. Üstünde de durmadım. Heralde kurdukları sayfa takipçi alsın diye yapıyorlar. Öyle bir şey olsa adli olay saklamak mümkün değil.

Giriş Tarihi: 26.12.2018 11:27 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 11:55
Mehmet Ali Erbil hakkında şoke eden iddia! Ayrıldığı sevgilisinin ailesi tarafından…

2. Sayfa programına telefonla bağlanan 'in doktor kardeşi iddialara canlı yayında yanıt verdi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Ali Erbil hakkında şoke eden iddia! Ayrıldığı sevgilisinin ailesi tarafından…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN