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'in kızı Sezin Erbil'den duygusal mesaj

68 gündür yoğun bakımda olan 'in kızı Sezin Erbil, sosyal medya üzerinden duygusal bir mesaj paylaştı. Uzun süredir yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil'in durumunun iyiye gitmesi ve artık konuşabilmesi üzerine ailesi ve sevenleri rahat bir nefes aldı. İşte 68 gündür yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil'in duygusal paylaşımı...

Giriş Tarihi: 26.12.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 09:56
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil'den duygusal mesaj

'in kızı Sezin Erbil, babasına yazdığı mesaj ile duygulandırdı. İşte o mesaj... 68 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, babası için duygusal bir paylaşıma imza attı.

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil'den duygusal mesaj
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