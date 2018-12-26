Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil'den duygusal mesaj

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, babasına yazdığı mesaj ile duygulandırdı. İşte o mesaj... 68 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, babası için duygusal bir paylaşıma imza attı.