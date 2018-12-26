Rus yıldızlar Antalya’yı coşturdu

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Adriana Lima'dan Paris Hilton'a, Miranda Kerr'den Irina Shayk'a kadar dünyaca ünlü top modellerin podyuma çıktığı Dosso Dossi Fashion Show, bu kez Rus yıldızların katıldığı bir etkinliğe imza attı. Rusya'nın en ünlü şarkıcıları Valery Meladze ve Egor Kreed, önceki gün Antalya'daki Rixos Premium Hotel'e özel olarak kurulan konser alanında performans sergiledi. 30 ülkeden gelen 5 bin kişi, Rus sanatçıların şarkılarıyla doyasıya eğlendi. Etkinliğin en büyük sürprizini ise Dosso Dossi Holding CEO'su Hikmet Eraslan yaptı. Eraslan ve ekip arkadaşları, sahnede yaptıkları dans gösterisiyle büyük beğeni aldı.DOSSO Dossi Fashion Show, bir sanat etkinliğine de ev sahipliği yaptı. Hikmet Eraslan'ın kitabı ve resim koleksiyonu, Expo Center'da sanatseverlerle buluştu. 'İtalyan Sanatçılar Antalya'da' adlı sergide, Ahmet Güneştekin ve İsmail Acar'ın tabloları da yer aldı.