‘Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü’

BUGÜN NELER OLDU

YAPIMCI ve organizatör Murat Yıldırım, Metin Akpınar'la 2012 yılında efsanevi Devekuşu Kabare'yi yeniden sahnelemek için çalıştıklarını söyledi. Yıldırım, o dönem Akpınar'ın alavere dalavereleri nedeniyle sıkıntılı dönemler yaşadığını belirtti.YAPIMCI Yıldırım, Akpınar'ın sözde Atatürkçü olduğunu, en yakın dostu Zeki Alasya'nın bile arkasından iş çevirdiğini ve nihayetinde de kendisini dolandırarak iflasa süreklediğini iddia etti. İşte Yıldırım'dan Akpınar'a yönelik şok sözler...1- 'KİMSE TRİBÜNE OYNAMASIN! ATATÜRK'ÜN MANEVİ KIZI ÜLKÜ ADATEPE'NİN ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR PROJESİ İÇİN AKPINAR'IN KAPISINI ÇALDIK. "BEN YER ALMAM" DEDİ. ÜLKÜ HANIM ÇOK ÜZÜLDÜ'2- 'ORTAĞININ ARKASINDAN İŞ ÇEVİRDİ. "BANA EKSTRADAN 20 BİN LİRA VERİN, ZEKİ ALASYA'NIN HABERİ OLMASIN" DEDİ'3- 'METİN AKPINAR BENİ DOLANDIRDI. ONA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'Murat Yıldırım, "Yapacağımız proje öncesi, Metin Akpınar'ın söylediği 'Zeki'den habersiz bana 20 bin lira ver' sözünü unutamıyorum. Keşke o dönem Zeki Alasya'ya bunu söyleseydim de ortağının nasıl biri olduğunu o da bilseydi" dedi.