Ünlü sanatçı Yasmin Levy sema yapmayı öğrenecek

Ladino müziğin dünyaca ünlü temsilcilerinden Yasmin Levy, konser vermek için geldiği Konya'da, Mevlevilikten etkilenerek sema yapmayı öğrenmek üzere tekrar kenti ziyaret etme kararı aldı. Sosyal medyada takipçileri tarafından "kalbi ses tellerinde atan kadın" diye tanımlanan Yasmin Levy, ilk kez geldiği Konya'da, Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki bin 700 kişilik salonda hayranlarına konser verdi. Ladino, Flamenko, Arap, Türk ve Roman müziğinden ezgiler taşıyan şarkılarını seslendirdiği konser sonrası Levy, AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Konya'da, semazenlerden çok etkilendiğini vurgulayan Levy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Semazenler dönerken tevazuyu hissettim. Kendilerini çok ama çok küçük olarak niteliyorlar. Evet biz çok küçüğüz. Allah büyük olandır. Biz hiçbir şeyiz. Sufiler ile bugün tanıştım. Onları yıllardır biliyordum ancak daha önce hiç karşılaşmamıştım. Bugün gerçek anlamıyla buluştum. Ben Allah'a inanan bir insanım. Sahneye çıkmadan evvel hiçbir zaman 'Allah'ım bana şans ver' demem. 'Allah'ım güzelliğini benim üzerimden ulaştırmama yardım et' derim. Bu ses benim değil Allah'ındır, isterse alır."

Konya konseri onu çok etkiledi

Konya'dan çok etkilendiğini, konserin çok güzel geçtiğini belirten Levy, "Türkiye'ye geldiğimde insanlar beni yargılamıyorlar, beni olduğum gibi kabul ediyorlar. Burada kendimi görüyorum. Salonda bu gece o kadar çok sevgi gördüm ki." ifadelerini kullandı.