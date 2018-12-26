Haberler > Günaydın Haberleri > Yeni mağaza Kıbrıs’ta açıldı

Yeni mağaza ’ta açıldı

Giriş Tarihi: 26.12.2018
Yeni mağaza Kıbrıs’ta açıldı
Erkek giyim markaları Damat, Tween ve D'S Damat'ı çatısı altında buluşturan Orka Holding, Aralık ayında mağaza açtığı ülkelere KKTC'yi de ekledi. Holding, başkent Lefkoşa'daki Damat-Tween Flagship ile KKTC'deki üçüncü ve en büyük mağazasını açtı. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, şöyle konuştu: "Ana hedef pazarımız İtalya'da daha da büyüyecek ve çok yakında Roma ve Floransa ile birlikte satış noktalarımızı 30'a çıkaracağız. Çin, Amerika, Kanada ve Hindistan'ı da yeni hedef pazarlar olarak belirledik."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni mağaza Kıbrıs’ta açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN