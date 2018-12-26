Yeni mağaza Kıbrıs’ta açıldı

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Erkek giyim markaları Damat, Tween ve D'S Damat'ı çatısı altında buluşturan Orka Holding, Aralık ayında mağaza açtığı ülkelere KKTC'yi de ekledi. Holding, başkent Lefkoşa'daki Damat-Tween Flagship ile KKTC'deki üçüncü ve en büyük mağazasını açtı. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, şöyle konuştu: "Ana hedef pazarımız İtalya'da daha da büyüyecek ve çok yakında Roma ve Floransa ile birlikte satış noktalarımızı 30'a çıkaracağız. Çin, Amerika, Kanada ve Hindistan'ı da yeni hedef pazarlar olarak belirledik."