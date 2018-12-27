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At adımı seç adamı

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2018
At adımı seç adamı
Futbolun ve dijital dünyanın yıldızları, önceki gün Adidas Football'un futbol dünyasının ikonik kramponlarından Copa Mundial'den esinlenerek ürettiği COPA 19+'un tanıtım maçında bir araya geldi. Baklavasına oynanan maçta Bülent Korkmaz'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği takım, Guti Hernandez'in takımına karşı 8-5 yenildi. Efsane futbol adamı Hakan Ünsal ve basın mensuplarının yanı sıra Oğuzhan Uğur, Ali Yağcı, Alp Navruz, Berk Uçar, Turan Oğuzhan, Fırat Çetin, Bedirhan Soral, Fırat Can Pırlant ve Caner Yıldırım gibi ünlü oyuncular ve dijital dünyanın yıldızları da sahadaydı.
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At adımı seç adamı
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