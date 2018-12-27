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‘Çocuklar her şeyin farkında’

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2018
‘Çocuklar her şeyin farkında’
Geçtiğimiz ay Kıvılcım Ural'la dünyaevine giren Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler, önceki gün Akmerkez'deydi. Oğullarını oyun parkına getirdiğini ve onların sınıf arkadaşlarının velileriyle yemekte buluşacağını belirten Piriler, eski eşiyle alakalı sorulardan kaçtı. Eski eşi Tangöze'yle ile ilgili haberler hatırlatılan eski model; "Magazinsel konulara girmek istemiyorum. Üç yıldır bunlarla ilgili çok yoruldum, sıkıldım. Oğullarım da gazete haberlerinden etkileniyor. Küçük olan da okuma-yazmaya başladı artık" diyen Piriler, "Oğullarınız babalarının düğününe katıldı mı?" sorusuna "Gitmediler. Gitselerdi fotoğrafını bin kere çekerdiniz zaten" cevabını verip hızlı adımlarla uzaklaştı.
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