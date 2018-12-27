‘Çocukların sırtında elımın olması gurur kaynağım’

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği'yle Türkiye'nin dört yanına anaokulu açmaya devam ediyor. Ergen, 38'inci anaokulunu önceki gün Ordu'nun Kumru ilçesinde açtı.Okul öncesi eğitimin önemine değinen, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan bir protokolle ihtiyacı olan illerde anaokulları açtıklarını belirten Ergen; Ordu'ya oğulları Atlas, Güney ve Ares'le ile birlikte geldi. Açılış öncesinde konuşma yapan Ergen, şunları söyledi: "Ülkemizde hiçbir çocuğun okul öncesi eğitim almadan çocukluğunu yaşamasını istemiyorum. Her çocuk, anaokuluna gitmeli ve eğitim hayatına daha sağlıklı ve daha özgüvenli bir şekilde devam etmeli. Bugün 38'nci anaokulumuzu açıyoruz. Bu yolculuğun anlamını, değerini yedi yıldır yaşıyorum. Bu mutluluğu 38 kere yaşadım, bir 38 kere daha yaşasam yine çok heyecanlanırım, gururlanırım. Daha iyi şarkılar, daha iyi diziler de yapabilirim ama o okullardan mezun olmuş o çocukların sırtımda elimin bulunması benim hep gurur kaynağım olacak. İnşallah 81 ilde, 81 anaokulumuz olur. Dünyadaki hiçbir çocuk birbirinden farklı değil; ne benim çocuklarım, ne sizin çocuklarınız. Bütün çocuklar aynıdır, melektir."GÜLBEN Ergen, açılışta Çocuklar Gülsün Diye derneğinin kapandığı iddiasına da açıklık getirdi: "Adı üstünde dedikodu işte, biz çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Dedikodulara cevap vermek yerine Ordu'da anaokulu açıyoruz. Gördüğünüz gibi dernek kapanmış değil." Okul açılış sonrası Vali Seddar Yavuz, Ergen'e bir plaket takdim etti.