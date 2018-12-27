‘Çocukların sırtında elimin olması gurur kaynağım’

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği'yle Türkiye'nin dört yanına anaokulu açmaya devam ediyor. Ergen, 38'inci anaokulunu önceki gün Ordu'nun Kumru ilçesinde açtı.