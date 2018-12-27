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sırtında elimin olması gurur kaynağım’

Kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği’yle Türkiye’nin dört bir yanında anaokulu açan sanatçı Gülben Ergen: Bu mutluluğu 38 kez yaşadım. İnşallah 81 ilde, 81 okulumuz olur. sırtında elimin olması benim için her zaman gurur kaynağı olacak

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2018 11:03 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 11:28
‘Çocukların sırtında elimin olması gurur kaynağım’

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği'yle Türkiye'nin dört yanına anaokulu açmaya devam ediyor. Ergen, 38'inci anaokulunu önceki gün Ordu'nun Kumru ilçesinde açtı.

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‘Çocukların sırtında elimin olması gurur kaynağım’
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