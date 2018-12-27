‘Çocukların sırtında elimin olması gurur kaynağım’
Kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği’yle Türkiye’nin dört bir yanında anaokulu açan sanatçı Gülben Ergen: Bu mutluluğu 38 kez yaşadım. İnşallah 81 ilde, 81 okulumuz olur. Çocukların sırtında elimin olması benim için her zaman gurur kaynağı olacak
Giriş Tarihi: 27.12.2018 11:03Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 11:28
Ünlü sanatçı Gülben Ergen, kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği'yle Türkiye'nin dört yanına anaokulu açmaya devam ediyor. Ergen, 38'inci anaokulunu önceki gün Ordu'nun Kumru ilçesinde açtı.