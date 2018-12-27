Günlük burç yorumları yayınlandı! Zeynep Turan ile 27 Aralık Perşembe günlük burç yorumları

Merakla beklenilen Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı. Twitburc olarak tanıdığınız Zeynep Turan, bugün burç yorumlarında aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 27 Aralık Perşembe burç yorumunuzda ne var?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 ARALIK PERŞEMBE 2018

KOÇ: Bugün bulunduğun ortamlara adeta ilaç gibi geliyorsun. Gerginlik yaşanan ortamlarda uzlaşı yeteneğinle ortamını yumuşatabilirsin. Gün içinde yoğun yaşadığın duygular, kıskançlıklar ve öfkeden sıyrılmayı başarabiliyorsun. Gözüne inen sis perdesi ortadan kalkarken, artık kendi isteklerine odaklanmaya başlıyorsun.

BOĞA: Bugün bulunduğun ortamlarda, etrafında bulunan insanlara bazı konularda destek olman gerekebilir. Özellikle çalışma ortamında arkadaşlarının yetişemediği işleri üstlenebilirsin. Kendi işini yapan bir Boğa burcuysan, sürekli "ben" diyen yapın ortağının dikkatini çekiyor. Onun da fikirlerine saygı duyarsan, işler istediğin gibi gidecek ve başarı oranın artacaktır.

İKİZLER: Başarmak için önce bir yerden başlamak lazım! Bugün sen de öncelikle aksi giden ve mutsuz olduğun meseleleri bir yoluna sokmak isteyebilirsin. Geçtiğimiz günlerde olumsuz geri dönüş aldığın konularda şansını yeniden denemek isteyebilirsin. Ortaklıklar, aile şirketleri, projeler sanıldığından daha çok yükü ve sorumluluğu olacağını fark ediyorsun.

YENGEÇ: Dostunu ve düşmanını daha net gördüğün bir gün. Bu yüzden sosyal çevrendeki insanlara ait yeni kararlar alabilirsin. Bugünden itibaren miras ve mülk konuları daha çok gündemine gelebilir. Bu konuya dair var olan meselelerde yeni gelişmeler yaşanabilir. Araştırdığın konular kafandaki soru işaretlerini azaltacağı gibi, etkileşimin de daha fazla artacak.

ASLAN: İlişkilerinde yeni karar aşamaları bugün gündemini değiştirebilir. Ciddi argümanlarını ya da önemli fikirlerini ortaya koyma planlarını ertelemiyorsun. İş arayışında olan bir Aslan burcuysan, önemli bir referans sağlayabilirsin. Kendini doğru ve samimi bir şekilde ifade etmen etkili olacak. Üzerinde baskı oluşturan ilişkilere 'hoşça kal' diyeceksin.

BAŞAK: Bugün senin bile sabrını sınayacak konular gelişebilir. Tolerans göstermekte zorlanacağın olaylarla karşılaşman mümkün... Özellikle çalışma ortamında yaşanan aksaklığın bedelini ödemek zorunda kalman, sinirlendirecek. İlişkisini yeni sonlandırmış bir Başak burcuysan, duygusal gelgitlerin artış gösterebilir. İnsan ne kadar kendi gerçeğinden kaçabilir?

TERAZİ: İletişimin senin için hızlı aktığı bir gün. Telefonunu bugün yanından hiç ayırmasan iyi edersin. Duygusal olarak bağlı olduğun insanların hayatlarına daha fazla müdahale edebilirsin. Bugün senin yardımına ihtiyaç duydukları şartlar oluşabilir. Aile ile ilgili, özellikle ailedeki kadınlar ve gençlerle ilgili seni şaşırtacak bilgiler ve konuşmalar gerçekleşse de sen de biliyorsun ki hem uzak hem yakın aynı anda olmuyor.

AKREP: Çalışma ortamındaki gerginlik, seni son zamanlarda iyice sıkıyor. O yüzden bugün birlikte çalıştığın insanların uzun zamandır eleştirdiğin tutumlarına artık sert bir tepki gösterebilirsin. Kavgacı değil ama lider ruhlu biri olduğunu herkese gösterebileceğin bir gün. İlişkisi olmayan bir Akrep burcuysan, gün içerisinde tanışacağın kişiyle aranızda bir çekim oluşabilir.

YAY: Bugün senin için bir başka anlam taşıyor. Aslında içsel değişimini fark edeceğin bir gün olacak. İş arayışında olan bir Yay burcuysan, özgeçmişini güncellemende fayda var. Eksik bilgilerin önüne engel olarak çıkabilir. Aşk ve huzuru bir arada yaşadığın keyifli bir gün olabilir senin için. Yalnız bir Yay burcuysan duygusal olarak yakınlaşacağı kişiyle tanışacaksın.

OĞLAK: Hayatında yol kat etmek istediğin konularda, sana engel olanın ne olduğunu daha net gördüğün bir gün. Fakat herhangi bir karar almak için bugün pek uygun bir gün değil. Çalışma ortamındaki kadınlarla ilgili problemler yaşayabilirsin. Kendi işini yapıyorsan, iş yerinin çalışma koşullarını iyileştirme kararı alacaksın.

KOVA: Bugün senin için bir başka olacak. Özellikle kariyer hayatına dair önemli gelişmeler yaşanabilir. Beklediğin zammı alacağına dair mesaj cümlelerine sevineceksin. Uzun zamandır ilişkin yoksa, kendini bu konuda eksik hissedebilirsin. Ancak unutma ki her şeyin bir zamanı vardır. Geçmişe ait konular bugün tekrardan açılabilir.

BALIK: Etrafındaki insanları yönlendirmek istediğin bir gün. Kafandaki planları onlarla paylaşabilirsin. Aynı zamanda tepkileri göstermekten çekinmeyeceksin. Bu yüzden sosyal medyada daha sonra pişman olacağın paylaşımlar yapmamaya özen göstermelisin. Birlikte plan ya da iş yapmayı teklif eden arkadaşlarını reddetmekte özgürsün!