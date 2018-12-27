Güzel oyuncu Birce Akalay saçlarını neden kestirdiğini açıkladı!
Oyuncu Birce Akalay geçen yaz imajını değiştirmiş, saçlarını kısacık kestirmişti. Şamdan Plus’ın haberine göre; Birce Akalay ‘Saçlarımı kestirmem sekiz aydır konuşuluyor. Serüvenim, saçlarımın yıpranmasından dolayıydı. Bir de babaanneme benziyorum. Onun gençlik yılları Frankfurt’ta geçmiş. Fotoğraflarına bakıp kısa saçlı hallerine özenirdim. Projelerden dolayı kestiremiyordum.’”
Giriş Tarihi: 27.12.2018 15:36Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 15:45
SAÇLARINI KISACIK KESTİRMİŞTİ
Oyuncu Birce Akalay geçen yaz imajını değiştirmiş, saçlarını kısacık kestirmişti. Birce Akalay, Şamdan Plus dergisine şunları söyledi: