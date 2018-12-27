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Güzel oyuncu saçlarını neden kestirdiğini açıkladı!

Oyuncu geçen yaz imajını değiştirmiş, saçlarını kısacık kestirmişti. Şamdan Plus’ın haberine göre; Birce Akalay ‘Saçlarımı kestirmem sekiz aydır konuşuluyor. Serüvenim, saçlarımın yıpranmasından dolayıydı. Bir de babaanneme benziyorum. Onun gençlik yılları Frankfurt’ta geçmiş. Fotoğraflarına bakıp kısa saçlı hallerine özenirdim. Projelerden dolayı kestiremiyordum.’”

Giriş Tarihi: 27.12.2018 15:36 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 15:45
Güzel oyuncu Birce Akalay saçlarını neden kestirdiğini açıkladı!

SAÇLARINI KISACIK KESTİRMİŞTİ

Oyuncu geçen yaz imajını değiştirmiş, saçlarını kısacık kestirmişti. Birce Akalay, Şamdan Plus dergisine şunları söyledi:

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Güzel oyuncu Birce Akalay saçlarını neden kestirdiğini açıkladı!
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