Hakan Peker vasiyetini açıkladı! ‘Ben öldükten sonra…’

Şarkıcı Hakan Peker, yeni hazırladığı albümün 'son' çalışması olduğunu söyledi. Hakan Peker'den çok özel açıklamalar geldi. ''Bir daha albüm yapmak istemiyorum'' diyen şarkıcı, ''Ölene kadar müzik yapayım, sahnelerde öleyim diye bir derdim yok. Hayat müzikten ibaret değil. Her şeyin bir sonu var. Kendime zaman ayırmak istiyorum. 17 tane albüm yaptım, binlerce konser verdim. Kendime ait belki çiftlik yaparım, tarımla uğraşmayı düşünüyorum'' dedi. Hakan Peker verdiği röportajda, ''Unutulma hakkımı kullanmak istiyorum. Öldükten sonra tüm şarkılarım silinsin. Öldükten sonra anma gecesi istemiyorum'' diyerek vasiyetini de açıkladı…
Giriş Tarihi: 27.12.2018 12:07Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 12:12
Bir döneme şarkıları ve danslarıyla damga vuran Türk Popunun önemli isimlerinden Hakan Peker, vasiyetini açıkladı. Peker, "Ben öldükten sonra bütün şarkılarımı silsinler" açıklamasında bulundu.