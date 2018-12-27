İzleyicinin en güzel tepkisi ‘sizde babamı görüyorum’

BUGÜN NELER OLDU

Atv ekranlarında yayınlanan 'Ağlama Anne' adlı dizide sert baba 'Hasan'ı canlandıran Hüseyin Soysalan, GÜNAYDIN'a konuştu. Soysalan, "Kötü ve sert karakterleri oynamayı seviyorum çünkü daha akılda kalıyor" diyor...Evet, canlandırdığım 'Hasan' sert bir karakter ama kötü biri değil. Çevrenin baskısından çekindiği için oluşan birtakım tabuları var. Bu, maalesef toplumumuzda çoğu ailede olan bir yapı. Fotoğraf çektirmek isteyen birçok insandan şunu duyuyorum: "Hüseyin Bey, rahmetli babamı görüyorum sizde. Ama sizi izleyince keşke yaşasaydı da başımızda dursaydı diyorum." Bu benim için en güzel geri bildirim. Çünkü bütün yarattığım karakterler genelde sert ya da kötü oluyor. O sertliğin, kötülüğün altına mutlaka alt metni eklemek gerekiyor ki seyirci empati yapabilsin. Önce karakteri anlamaya başlayıp doğru işlemeye özen gösteriyorum. Dizideki 'Hasan'ı da bu anlamda doğru işlediğimizi düşünüyorum. 'Hasan'a hem kızıyorlar, hem de üzülüp ağladığı sahnelerde onunla beraber aynı duyguları hissediyorlar.Doğrusunu söylemek gerekirse; bu zamana kadar oynadığımız karakterleri bizden çok yapımcılar seçiyor. Genelde böyle karakterlerde başarılıysanız kendilerini riske atmadan direkt sizi istiyorlar. Ama ben bu durumdan mutsuz değilim çünkü bu tür roller daha akılda kalıcı, dişi ve dikkat çekici.Osman Sınav'ın yönettiği 'DoludizginYıllar' dizisindeki 'Adil Baba', 'Ezel'degenç 'Ramiz'i yetiştiren 'Hayratli', 'EşkiyaDünyaya Hükümdar Olmaz'daki 'BabaGülmez' ve 'Karadayı'daki 'Kütük Nail'karakterlerini unutamam.Ceren Moray'ı çok beğeniyorum.Erkeklerden ise Burak Deniz, ÇağatayUlusoy ve Aras Bulut İynemli hemenaklıma gelenler. Çocuk oyuncu olarak daBeren Gökyıldız'ı unutmamak lazım.Konservatuvarı bitirdikten sonra DevletTiyatroları'na 25 yıl hizmet verdim.Tam 59 oyun oynadım. Tiyatro yaparkenAnkara şartlarında bir-iki tane günlükdizi çekebildim. Ben tiyatroya aşıkbiriyim. Para kazandığım hiçbir kurumasaygısızlık yapmak istemem. Her ayhak etmiş olduğum maaşı bankamatiktençekmek, benim için daha kıymetliydi.2008 yılında kızım İstanbul'da okul kazanıncaİstanbul'a tayinimi istedim amavermediler. Ben de kınadığım bankamatikmemuru pozisyonuna düşmemek içinçok sevdiğim kurumumdan ayrıldım.Sonrasında tiyatroyu hep özledim, özlüyorum.Birkaç sene önce 'Balım/BazılarıSıcak Sever' müzikalinde oynadım. RahmetliZeki Alasya ile birlikte oynamakmüthiş keyifli ve onurluydu. Bu oyunsırasında gördüm ki; mutlaka tiyatro yapmalıyım.Beni heyecanlandıran bir metinbulduğum gün yine sahnede olacağım.Biz yardımcı karakter oyuncuları olaraktabii ki mükemmel paralar kazanıyorsayılmayız. Ama yine de Türkiye şartlarındakazandığımız paralara şükretmemizgerekir.Biz oyuncuların hayallerine kavuşmuş olması imkansızdır çünkü yaratmanın sonu yoktur, ölene kadar da mümkün değildir. Hayaller biterse yaratıcılık da biter. Bizim işte 'Ben oldum' demek de yoktur.