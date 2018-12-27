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en güzel tepkisi ‘sizde babamı görüyorum’

Atv dizisi ‘Ağlama Anne’nin ‘Hasan’ı Hüseyin Soysalan: ‘Hasan’ sert bir baba ama kötü değil. ‘Hasan’ın toplumumuzda çok örneği var. Seyirci ‘Sizde rahmetli babamı görüyorum’ diyor. Bu benim için en güzel geri bildirim.

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2018 12:09 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 12:09
İzleyicinin en güzel tepkisi ‘sizde babamı görüyorum’

Atv ekranlarında yayınlanan 'Ağlama Anne' adlı dizide sert baba 'Hasan'ı canlandıran Hüseyin Soysalan, GÜNAYDIN'a konuştu. Soysalan, "Kötü ve sert karakterleri oynamayı seviyorum çünkü daha akılda kalıyor" diyor...

Dizide sert bir baba karakterini canlandırıyorsunuz. İnsanların sokaktaki tepkileri nasıl?

Evet, canlandırdığım 'Hasan' sert bir karakter ama kötü biri değil. Çevrenin baskısından çekindiği için oluşan birtakım tabuları var. Bu, maalesef toplumumuzda çoğu ailede olan bir yapı. Fotoğraf çektirmek isteyen birçok insandan şunu duyuyorum: "Hüseyin Bey, rahmetli babamı görüyorum sizde. Ama sizi izleyince keşke yaşasaydı da başımızda dursaydı diyorum." Bu benim için en güzel geri bildirim. Çünkü bütün yarattığım karakterler genelde sert ya da kötü oluyor. O sertliğin, kötülüğün altına mutlaka alt metni eklemek gerekiyor ki seyirci empati yapabilsin. Önce karakteri anlamaya başlayıp doğru işlemeye özen gösteriyorum. Dizideki 'Hasan'ı da bu anlamda doğru işlediğimizi düşünüyorum. 'Hasan'a hem kızıyorlar, hem de üzülüp ağladığı sahnelerde onunla beraber aynı duyguları hissediyorlar.

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İzleyicinin en güzel tepkisi ‘sizde babamı görüyorum’
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