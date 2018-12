BUGÜN NELER OLDU

Hem besteci, hem de yorumcu kimliğiyle tanınan Fettah Can, yılbaşı gecesi Yeşilköy Wow Hotel'de Hande Yener'le aynı sahneyi paylaşacak. GÜNAYDIN'a konuşan Can; hem 2019'dan beklentilerini , hem de 1 yaşındaki ikizleri Vera ve Oğul'un hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı...Benim için bir ilk olacak; yılbaşında Hande Yener'le aynı sahneyi paylaşacağız. O gece orada olan herkesle birlikte, unutulmaz bir geceye imza atacağız. 2018'deki bütün üzüntüleri şarkılarla gömeceğiz.2018, bizim için zor ama çok mutlu bir yıldı. 2017'de ikiz bebeklerimiz dünyaya geldi ve 2018'de onların ilk yıllarına tanık olduk. 2019'dan beklentim, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl olması. Ülkemizin kazasız, belasız güzel bir yıl geçirmesini diliyorum. Bu ülke, her şeyin en güzelini hak ediyor. 2019'da çok güzel sürprizlerimiz olacak. Çok güzel şarkılar yolda.2018'de ekonomik anlamda zorluklar yaşandı fakat müzik sektörü de bu süreci geride bıraktı. Dijitalleşmeye yönelik olumlu gelişmeler yaşıyoruz. 2019'da bunun artarak devam etmesini diliyorum. Zorluklar yaşanır ama önemli olan ayağa daha güçlü kalkmaktır. 2019'dan hem kendi adıma, hem de sektör adına ümitliyim.Yaptığımız iş göz önünde olmayı gerektiriyor. Bu da insanda birtakım değişikliklere yol açabiliyor ama ben, egonun insanda var olması gerektiğini düşünüyorum. Ego, 'ben' demektir. İnsanın kendini her zaman güçlü ve iyi hissetmesi gerekir. Buradaki tek hassas nokta, kompleks sahibi olmamak. Ben, komplekslerinden arınmış biriyim. İşimin gereğini yerine getirip hayatımın kalanına odaklanıyorum.Hayatımda şimdiye kadar çok kırılma anı yaşadım. Çocuklarımın doğumu da, bunlardan en önemlisi. Ben hayatı adım adım, kuvvetlenerek yaşamaya çalışıyorum. Zor zamanlarda yanımda beni seven insanların olduğunu bilmek, bana daima güç verir.Çocukların bakımını eşim Cansu'yla birlikte üstleniyoruz. Bazen zorlansak da idare edebiliyoruz. İnsanın evladı olunca, yorgunluklar bile keyif veriyor.Gitarım, benim için hem bir kaynak, hem de bir sığınak. Bestelerimi yaparken en çok gitarımdan fayda sağlıyorum. Ayrıca, canım bir şeylere sıkıldığında kendimi deşarj etmek için de müzik yapıyorum. O zaman da gitar, benim için en önemli sığınak oluyor.