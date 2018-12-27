Tuğba Özerk’in annesinden Deniz Akkaya’ya dava

Deniz Akkaya, iki yıl önce sunduğu bir programda Tuğba Özerk'in annesi Günay Kapani'yi telefonla canlı yayına bağlamıştı. İkili arasında geçen konuşmada Akkaya, Kapani'ye "Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?" diye bir soru sormuştu. Akkaya'nın bu sorusu magazinde günlerce tartışma konusu olmuştu. Kapani, beslediği kini iki yıl sonra savcılıkta kustu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe veren Kapani; Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu. Dilekçesinde kendisinin Tuğba Özerk'in annesi olduğunu, olay günü programda kızının boşanma davasının konuşulduğunu, Akkaya'nın yoğun ısrarı sonrası yayına telefon ile katıldığını beyan etti.