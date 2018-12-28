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2018’de gündemi belirledi

Her yıl olduğu gibi 2018’de de ; ülke gündemini değiştiren röportajları, magazin skandalları ve ses getiren haberleriyle zirvedeydi

Giriş Tarihi: 28.12.2018
2018’de gündemi Günaydın belirledi
HABERCİLİKTE FARK ATTIK
MESAM yönetimindeki telif skandalının yıl boyu takipçisi olan GÜNAYDIN; Sermiyan Midyat'ın gazetecilere küfür ettiği geceyi, Berkay'ın sahneye çıktığı mekana başörtülü bir izleyicinin alınmamasını ve FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eşine şiddet uygulaması olayını da sıcağı sıcağına aktardı.

Yıl boyunca özel haber peşinde koşan GÜNAYDIN, manşetleriyle 2018'e damga vurdu. Sadece magazin dünyasında değil, siyasetten sinemaya kadar her alanda konuşulan işlere imza attı

Fark yaratan röportajları ve haberleriyle her daim olay yaratan GÜNAYDIN, sosyal medyanın da gündemini belirledi, ses getiren birçok skandalın perde arkasını sayfalarına taşıdı.

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2018’de gündemi Günaydın belirledi
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