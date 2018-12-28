2018’de gündemi Günaydın belirledi

BUGÜN NELER OLDU

MESAM yönetimindeki telif skandalının yıl boyu takipçisi olan GÜNAYDIN; Sermiyan Midyat'ın gazetecilere küfür ettiği geceyi, Berkay'ın sahneye çıktığı mekana başörtülü bir izleyicinin alınmamasını ve FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eşine şiddet uygulaması olayını da sıcağı sıcağına aktardı.Yıl boyunca özel haber peşinde koşan GÜNAYDIN, manşetleriyle 2018'e damga vurdu. Sadece magazin dünyasında değil, siyasetten sinemaya kadar her alanda konuşulan işlere imza attıFark yaratan röportajları ve haberleriyle her daim olay yaratan GÜNAYDIN, sosyal medyanın da gündemini belirledi, ses getiren birçok skandalın perde arkasını sayfalarına taşıdı.